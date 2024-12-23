Враг атаковал 72 ударными дронами: сколько "Шахедов" сбили сегодня

Российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ударные БПЛА. По вражеским дронам отработала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака "Шахедами" 23.12.2024

С 10:00 22 декабря до 09:00 23 декабря оккупанты атаковали Украину 72 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Запускали из Брянска и Орла.

Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны отражали очередное нападение агрессора.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов,

– отметили в Воздушных силах.

Уточнили, российские дроны сбили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– подчеркнули в Воздушных силах.

В Киевской и Хмельницкой областях в результате российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан. Предварительно, обошлось без жертв. Пострадавшим оказывают помощь.

Сколько российских дронов сбили 23 декабря / Инфографика Воздушных сил