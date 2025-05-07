Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Что известно о последствиях вражеской атаки в Черкасской области

Игорь Табурец рассказал, что вечером Россия снова направила на область ударные дроны.

Под прицелом была Умань и близлежащие села. По воздушным целям противника работали наши силы ПВО,

– отметил чиновник.

По словам начальника ОВА, в результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения, а также побиты окна в жилом доме.