Россияне ночью атаковали Днепропетровщину 5 "Шахидами": все сбили

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 29 декабря враг атаковал Днепропетровскую область иранскими дронами.

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе

Он отметил, что наши защитники сбили "все боражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровщину". По его информации, это было 5 "Шахедов".

Никопольщину российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую общину. Разбита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Днепропетровскую область: фото последствий

Последние обстрелы оккупантов: главное

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли Украине 30 авиационных и 7 ракетных ударов. Они цинично ударили по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и Харькову.

Кроме того, более 70 раз стреляли из реактивных систем залпового огня. Оккупанты снова пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Поэтому пострадали критические объекты Харькова, где враги использовали для поражения 13 иранских БпЛА Shahed-136. В то же время Силы обороны Украины сбили 11 из этих дронов. Главное об актуальной информации по фронту по состоянию на утро 29 декабря – читайте по ссылке.

Угроза ракетной атаки

Утром 29 декабря прозвучала воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины.

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил о том, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя. Впоследствии захватчики дополнительно вывели еще и подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" увеличен до 20.

Также он отметил, что зафиксирована активность стратегической авиации.

Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии. Оставайтесь в хранилище, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.