Россияне ночью атаковали Днепропетровщину 5 "Шахидами": все сбили
Источник:Валентин Резниченко
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 29 декабря враг атаковал Днепропетровскую область иранскими дронами.
Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе
Он отметил, что наши защитники сбили "все боражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровщину". По его информации, это было 5 "Шахедов".
Никопольщину российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую общину. Разбита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Враг атаковал Днепропетровскую область: фото последствий
Последние обстрелы оккупантов: главное
- За прошедшие сутки российские захватчики нанесли Украине 30 авиационных и 7 ракетных ударов. Они цинично ударили по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и Харькову.
- Кроме того, более 70 раз стреляли из реактивных систем залпового огня. Оккупанты снова пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру.
- Поэтому пострадали критические объекты Харькова, где враги использовали для поражения 13 иранских БпЛА Shahed-136. В то же время Силы обороны Украины сбили 11 из этих дронов. Главное об актуальной информации по фронту по состоянию на утро 29 декабря – читайте по ссылке.
Угроза ракетной атаки
- Утром 29 декабря прозвучала воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины.
- Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил о том, что враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя. Впоследствии захватчики дополнительно вывели еще и подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" увеличен до 20.
- Также он отметил, что зафиксирована активность стратегической авиации.