Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Він зазначив, що наші захисники збили "усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину". За його інформацією, це були 5 "Шахедів".

Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.

На щастя, минулося без постраждалих.

Ворог вкотре атакував Дніпропетровську область: фото наслідків

Останні обстріли окупантів: головне

За минулу добу російські загарбники завдали Україні 30 авіаційних та 7 ракетних ударів. Вони цинічно вдарили по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та по Харкову.

Крім того, понад 70 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти знову намагалися знищити енергетичну інфраструктуру.

Через це постраждали критичні об'єкти Харкова, де вороги використали для ураження 13 іранських БпЛА Shahed-136. Водночас Сили оборони України збили 11 з цих дронів. Головне про актуальну інформацію з фронту станом на ранок 29 грудня – читайте за посиланням.

Загроза ракетної атаки

Зранку 29 грудня пролунала повітряна тривога у Києві та низці областей України.

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив про те, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Згодом загарбники додатково вивели ще й підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.

Також він зазначив, що зафіксовано активність стратегічної авіації.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.