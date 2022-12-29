Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе
Він зазначив, що наші захисники збили "усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину". За його інформацією, це були 5 "Шахедів".
Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.
На щастя, минулося без постраждалих.
Ворог вкотре атакував Дніпропетровську область: фото наслідків
Останні обстріли окупантів: головне
- За минулу добу російські загарбники завдали Україні 30 авіаційних та 7 ракетних ударів. Вони цинічно вдарили по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та по Харкову.
- Крім того, понад 70 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти знову намагалися знищити енергетичну інфраструктуру.
- Через це постраждали критичні об'єкти Харкова, де вороги використали для ураження 13 іранських БпЛА Shahed-136. Водночас Сили оборони України збили 11 з цих дронів. Головне про актуальну інформацію з фронту станом на ранок 29 грудня – читайте за посиланням.
Загроза ракетної атаки
- Зранку 29 грудня пролунала повітряна тривога у Києві та низці областей України.
- Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив про те, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Згодом загарбники додатково вивели ще й підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.
- Також він зазначив, що зафіксовано активність стратегічної авіації.