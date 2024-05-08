Враг атаковал два района на Львовщине: запускали крылатые ракеты и "Кинжалы"

Во время обстрела Украины Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. На местах попаданий начались пожары.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что пострадали критические объекты в двух районах области.

Смотрите также Массированный ракетный удар нациста Путина, – Зеленский отреагировал на террор россиян 8 мая

Последствия атаки на Львовщине

Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.

Около 5 часов утра оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе.

Есть два очага возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут вблизи, нет,

– сообщил Козицкий.

Еще одна ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Козицкий не предоставил подробностей, однако сказал, что объект пострадал.

Стоит отметить, что Россия атаковала Львовскую область дважды. Сначала с бомбардировщиков Ту-95МС около 5 утра, а затем с помощью "Кинжалов" с МиГ-31К после 6 утра.

Во время второй воздушной тревоги, по словам Козицкого, критическая и жилая инфраструктура не пострадали.

По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме,

– добавил он.

Главное о ракетном обстреле 8 мая