Враг атаковал два района на Львовщине: запускали крылатые ракеты и "Кинжалы"
Источник:Максим Козицкий
Во время обстрела Украины Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. На местах попаданий начались пожары.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что пострадали критические объекты в двух районах области.
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Последствия атаки на Львовщине
Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.
Около 5 часов утра оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе.
Есть два очага возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут вблизи, нет,
– сообщил Козицкий.
Еще одна ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Козицкий не предоставил подробностей, однако сказал, что объект пострадал.
Стоит отметить, что Россия атаковала Львовскую область дважды. Сначала с бомбардировщиков Ту-95МС около 5 утра, а затем с помощью "Кинжалов" с МиГ-31К после 6 утра.
Во время второй воздушной тревоги, по словам Козицкого, критическая и жилая инфраструктура не пострадали.
По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме,
– добавил он.
Главное о ракетном обстреле 8 мая
- В ночь на 8 мая 2024 года Россия нанесла по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА.
- В целом враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 беспилотников.
- В Минэнерго сообщили, что Россия обстреляла объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 областяхв Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
- В ДТЭК сообщили, что враг нанес удар по 3 теплоэлектростанциям компании. Оборудование серьезно повреждено.
- Сейчас энергетики и другие службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
- В Генштабе также отметили, что в результате атаки пострадали обычные гражданские дома. Есть пострадавшие.