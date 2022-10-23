В Николаевской области ПВО ночью сбила 14 иранских дронов Shahed-136: детали
Оккупанты продолжают терроризировать Украину иранскими беспилотниками. В частности, ночью 23 октября российские войска атаковали дронами-камикадзе Николаевскую область.
Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Николаева Александр Матюшенко. Однако намерениям врага помешали украинские военные, успешно ликвидирующие иранские беспилотники.
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Защитники Украины сбили на территории Николаевской области 14 иранских дрона Shahed-136.
11 дронов сбили силы ПВО, еще 3 – силы обороны Юга. Что бы там российские пропагандисты ни говорили, ВСУ смогут уничтожать врага независимо от того, есть свет или нет,
– подчеркнул Матюшенко.
Враг снова стрелял по Николаеву ракетами
Кроме того, около 1:30 ночью 23 октября Николаев подвергся мощному ракетному обстрелу. Россияне били по городу ракетами С-300.
Одна из ракет попала в 5-этажный жилой дом. От удара была полностью разрушена квартира на 5-м этаже,
– рассказал корреспондент из Николаева.
От взрыва в соседнем доме вылетели окна
Также был поврежден соседний 10-этажный дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, изуродованы балконы.
Жительница этого дома рассказала, что очнулась от звуков взрывов.
Мы спали, и я услышала, как окна полетели. А до этого муж увидел вспышку и побежал в спальню меня забрать. Это был первый взрыв. А потом через несколько минут раздался еще один взрыв и снова полетело стекло,
– рассказала жительница Николаева.
Кроме того, повреждения получили теплотрасса, детская площадка и несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.
Последствия ночного обстрела Николаева
Также из-за вражеских обстрелов был разрушен склад одного из предприятий в Николаеве.
Из ценного, там было разве что стоявшие там холодильные камеры. В результате обстрела один человек попал в больницу. На месте попадания возник пожар, который менее чем через час ликвидировали спасатели,
– отметил Матюшенко.
По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, во время ночного обстрела Николаева в общей сложности пострадали 5 человек, трое из них были госпитализированы.
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Как сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, враг нанес удар по Николаеву с временно оккупированной территории Херсонской области.
22 октября россияне атаковали Николаевскую область "Калибрамы"
Неспокойными для Николаевской области были и все предыдущие сутки. Утром 22 октября российские террористы поразили 2 объекта критической инфраструктуры Николаевской области. Враг нанес удар высокоточными ракетами "Калибр".
Также во время этой атаки силы противовоздушной обороны сбили 1 крылатую ракету над регионом.
Россияне уничтожают гражданские объекты в Николаевской области
Российские оккупанты систематически обстреливают Николаевскую область. С начала полномасштабной войны на территории области были уничтожены более 12,5 тысячи гражданских объектов.
Речь идет о жилых домах, социальных и культурных объектах, учреждениях здравоохранения. Именно учебные заведения, культуры и здравоохранения страдают от российских обстрелов более всего,
– подчеркнул журналист.
Последствия ночных обстрелов Николаева – новые детали: смотрите видео
Последствия обстрелов Николаевской области: последние новости
- В Николаеве в воскресенье, 23 октября, выключали электроснабжение. Свет в Николаеве исчез после того, как Россия нанесла ночные ракетные удары по городу.
- Также в Николаеве и области не было света и 22 октября. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко информировал, что после ударов России по энергетическим объектам Украины в Николаевской области свет отключен для 188 400 абонентов.
- Около 16:45 22 октября городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил о возобновлении электроэнергии в городе.