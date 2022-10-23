В Николаевской области ПВО ночью сбила 14 иранских дронов Shahed-136: детали

Оккупанты продолжают терроризировать Украину иранскими беспилотниками. В частности, ночью 23 октября российские войска атаковали дронами-камикадзе Николаевскую область.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Николаева Александр Матюшенко. Однако намерениям врага помешали украинские военные, успешно ликвидирующие иранские беспилотники.

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Защитники Украины сбили на территории Николаевской области 14 иранских дрона Shahed-136.

11 дронов сбили силы ПВО, еще 3 – силы обороны Юга. Что бы там российские пропагандисты ни говорили, ВСУ смогут уничтожать врага независимо от того, есть свет или нет,

– подчеркнул Матюшенко.

Враг снова стрелял по Николаеву ракетами

Кроме того, около 1:30 ночью 23 октября Николаев подвергся мощному ракетному обстрелу. Россияне били по городу ракетами С-300.

Одна из ракет попала в 5-этажный жилой дом. От удара была полностью разрушена квартира на 5-м этаже,

– рассказал корреспондент из Николаева.

От взрыва в соседнем доме вылетели окна

Также был поврежден соседний 10-этажный дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, изуродованы балконы.

Жительница этого дома рассказала, что очнулась от звуков взрывов.

Мы спали, и я услышала, как окна полетели. А до этого муж увидел вспышку и побежал в спальню меня забрать. Это был первый взрыв. А потом через несколько минут раздался еще один взрыв и снова полетело стекло,

– рассказала жительница Николаева.

Кроме того, повреждения получили теплотрасса, детская площадка и несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.

Последствия ночного обстрела Николаева

Также из-за вражеских обстрелов был разрушен склад одного из предприятий в Николаеве.

Из ценного, там было разве что стоявшие там холодильные камеры. В результате обстрела один человек попал в больницу. На месте попадания возник пожар, который менее чем через час ликвидировали спасатели,

– отметил Матюшенко.

По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, во время ночного обстрела Николаева в общей сложности пострадали 5 человек, трое из них были госпитализированы.

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Как сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, враг нанес удар по Николаеву с временно оккупированной территории Херсонской области.

22 октября россияне атаковали Николаевскую область "Калибрамы"

Неспокойными для Николаевской области были и все предыдущие сутки. Утром 22 октября российские террористы поразили 2 объекта критической инфраструктуры Николаевской области. Враг нанес удар высокоточными ракетами "Калибр".

Также во время этой атаки силы противовоздушной обороны сбили 1 крылатую ракету над регионом.

Россияне уничтожают гражданские объекты в Николаевской области

Российские оккупанты систематически обстреливают Николаевскую область. С начала полномасштабной войны на территории области были уничтожены более 12,5 тысячи гражданских объектов.

Речь идет о жилых домах, социальных и культурных объектах, учреждениях здравоохранения. Именно учебные заведения, культуры и здравоохранения страдают от российских обстрелов более всего,

– подчеркнул журналист.

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