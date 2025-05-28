Враг атаковал предприятие в Светловодске на Кировоградщине: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Россияне обстреляли Кировоградскую область ночью 28 мая. В результате атаки есть пострадавшие и повреждения на предприятии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

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Какие последствия российского обстрела

Оккупанты атаковали Кировоградскую область, воздушную тревогу несколько раз объявляли в течение ночи. Райкович объяснил последствия вражеского удара.

В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на данный момент известно о трех травмированных,

– рассказал он.

Также россияне повредили 76 частных домов и один 9 этажный дом. По словам Райковича, на месте работают все соответствующие службы.

Ночью взрывы раздавались также в Харькове. Там была угроза вражеских ударных беспилотников.

Россияне обстреляли и Николаевскую область. Вооруженные Силы сообщали о движении ударных дронов в направлении Снегиревки. Позже ночью взрывы раздавались в Очакове на юге области.