Враг атаковал предприятие в Светловодске на Кировоградщине: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
- В Светловодске Кировоградской области российские оккупанты атаковали промышленное предприятие, что повлекло за собой пожар, который уже локализован, и привело к трем травмированным.
- Обстрел также повредил 76 частных домов и один 9-этажный дом; на месте работают соответствующие службы.
Россияне обстреляли Кировоградскую область ночью 28 мая. В результате атаки есть пострадавшие и повреждения на предприятии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича.
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Какие последствия российского обстрела
Оккупанты атаковали Кировоградскую область, воздушную тревогу несколько раз объявляли в течение ночи. Райкович объяснил последствия вражеского удара.
В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на данный момент известно о трех травмированных,
– рассказал он.
Также россияне повредили 76 частных домов и один 9 этажный дом. По словам Райковича, на месте работают все соответствующие службы.
Ночью взрывы раздавались также в Харькове. Там была угроза вражеских ударных беспилотников.
Россияне обстреляли и Николаевскую область. Вооруженные Силы сообщали о движении ударных дронов в направлении Снегиревки. Позже ночью взрывы раздавались в Очакове на юге области.