Там в результате атаки противника четыре человека оказались под завалами дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова.

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Вражеские силы по меньшей мере 5 раз ударили по прифронтовому населенному пункту.

Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой – в жилой дом,

– сообщил начальник Запорожской ОГА.

Он сообщил, что два человека спасены, еще двое остаются под завалами. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что днем 8 января оккупанты нанесли удар по Запорожью. По предварительным данным, циничный удар вражеских сил по городу унес жизни 13 человек. Известно, что еще 29 человек были ранены.

Вследствие вражеского обстрела подверглись разрушениям многоэтажные дома, промышленный объект и другая инфраструктура города. Известно, что осколки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом, о чем сообщили в Офисе Генерального прокурора.