Там внаслідок атаки противника четверо людей опинилися під завалами будинку. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Івана Федорова.

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Росіяни атакували Степногірськ

Ворожі сили щонайменше 5 разів ударили по прифронтовому населеному пункту.

Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший – в житловий будинок,

– повідомив начальник Запорізької ОВА.

Він повідомив, що двох людей врятовано, ще двоє залишаються під завалами. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що вдень 8 січня окупанти завдали удару по Запоріжжю. За попередніми даними, цинічний удар ворожих сил по місту забрав життя 13 людей. Відомо, що ще 29 осіб було поранено.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Відомо, що уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поряд, про що повідомили в Офісі Генерального прокурора.