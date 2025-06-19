Враг атаковал ударными дронами Харьков, один из прилетов – возле многоэтажек

Вечером четверга, 19 июня, враг атаковал Харьков ударными БпЛА. После 23:00 в городе прогремели взрывы, начался пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и мэра Игоря Терехова.

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Что известно об атаке

По предварительным данным, враг ударил по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова ударными БпЛА. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.