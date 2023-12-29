Враг атаковал Запорожье: в городе слышали взрывы

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Взрывы раздавались и в Запорожье.

Утром в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Менее чем через час в городе раздались взрывы.

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Враг атаковал Запорожье

29 декабря в 06:30 в Запорожье раздалась воздушная тревога. Корреспонденты общественности в 07:23 сообщили, что в некоторых районах города звучали звуки взрывов.

Через несколько минут в Запорожье снова прозвучали взрывы.

Враг массированно обстреливает Украину. Не пренебрегайте безопасностью – находитесь в укрытиях.

Последствия обстрела Запорожья пока неизвестны, однако воздушная тревога продолжается. Во многих регионах работает ПВО.

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Оккупанты массированно атаковали Украину

В частности, взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Одессе, Конотопе, на Полтавщине, Черкасщине и Хмельнитчине. Также ПВО работала в Киеве.

Кроме того, ночью враг атаковал Украину "Шахедами". Известно, что во Львове есть 2 попадания.

Известно, что в результате удара по Конотопу поврежден многоквартирный дом. К сожалению, 3 человека получили ранения.

В Одессе также поврежден многоквартирный дом во время ночной атаки "Шахедами". Там вспыхнул пожар. В городе обещают запустить оперативный штаб, куда могут обращаться жители поврежденного дома по поводу получения помощи за жилье.