Зранку у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Менш ніж через годину у місті пролунали вибухи.
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Ворог атакував Запоріжжя
29 грудня о 06:30 у Запоріжжі пролунала повітряна тривога. Кореспонденти суспільне о 07:23 повідомили, що у деяких районах міста лунали звуки вибухів.
Через кілька хвилин у Запоріжжі знову прозвучали вибухи.
Наслідки обстрілу Запоріжжя наразі невідомі, однак повітряна тривога досі триває. У багатьох регіонах працює ППО.