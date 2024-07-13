Враг атаковал объекты Укрзализныци в Харьковской области: ранения получили 5 железнодорожников
Источник:Укрзализныця
Россия нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу в Харьковской области. К сожалению, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие.
Предварительно, ранения получили по меньшей мере 5 работников Укрзализныци. Несколько человек пришлось госпитализировать в больницу.
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Россия ударила по железнодорожным объектам
К сожалению, по предварительной информации, ранены пять железнодорожников: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и сборщик поездов,
– говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией были госпитализированы в больницу, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте. В результате удара были поражены вагоны.
Отмечается, что из-за вражеских обстрелов на месте вспыхнуло возгорание. Однако пожар удалось оперативно потушить.
Враг каждый день продолжает бить по железнодорожной инфраструктуре. Больше всего ударам подвергаются объекты Укрзализныци вблизи линии фронта в Харьковской, Донецкой, Запорожской областях и на юге Украины.
"Спасибо каждому железнодорожнику, который, несмотря на коварство и жестокость врага, продолжает обеспечивать движение поездов по графику, медицинскую эвакуацию, перевозку критических грузов", – добавили там.
Недавно в Киеве под ракетный обстрел попала электричка. Взрыв раздался на железнодорожной станции "Киев Волынский", погиб человек.