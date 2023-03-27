Враг атакует Киевщину: в области работает ПВО

В воздушной тревоге в Киевской области слышали звуки взрывов. Это результат работы сил противовоздушной обороны.

Вероятно, оккупанты атакуют Киевскую область дронами, поскольку накануне ОВА сообщала о такой угрозе. Местных жителей призывают не покидать укрытия, ведь угроза атаки не миновала.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей тревога – есть угроза атаки дронами

Силы ПВО на страже неба

Киевская ОВА подтвердила работу сил противовоздушной обороны на территории области. По состоянию на 22.30 угроза атаки сохраняется, поэтому не стоит покидать укрытий.

В Киевской области работает ПВО! Обезопасьте себя и близких – не оставляйте укрытий. Верим в наши силы обороны,

– сообщили в ОВА.