Ймовірно, окупанти атакують Київську область дронами, оскільки напередодні ОВА повідомляла про таку загрозу. Місцевих мешканців закликають не покидати укриттів, адже загроза атаки не минула.

Зверніть увагу У Києві та низці областей тривога – є загроза атаки дронами

Сили ППО на варті неба

Київська ОВА підтвердила роботу сил протиповітряної оборони на території області. Станом на 22:30 загроза атаки зберігається, тому не варто покидати укриттів.

У Київській області працює ППО! Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони,

– повідомили в ОВА.

Моніторингова група Monitor повідомляє про загрозу атаки іранськими дронами на Півдні, зокрема під загрозою Дніпропетровщина. Повітряна тривога оголошена окрім Київської області у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Також безперервна тривога триває у Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.