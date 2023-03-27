Ймовірно, окупанти атакують Київську область дронами, оскільки напередодні ОВА повідомляла про таку загрозу. Місцевих мешканців закликають не покидати укриттів, адже загроза атаки не минула.
Зверніть увагу У Києві та низці областей тривога – є загроза атаки дронами
Сили ППО на варті неба
Київська ОВА підтвердила роботу сил протиповітряної оборони на території області. Станом на 22:30 загроза атаки зберігається, тому не варто покидати укриттів.
У Київській області працює ППО! Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони,
– повідомили в ОВА.