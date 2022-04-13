Враг беспощадно обстреливает Херсонщину и Запорожье

Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в Харьковской и Запорожской областях. Враг активно ведет воздушную разведку в этих регионах.

Да, враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары.

Важно Россияне наступают в районе "Азовстали" и порта Мариуполя

Россия вводит "уровень террористической угрозы" в областях

Захватчики ввели в приграничных с украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы".

Предполагают, что это сделали, вероятно, для перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

Может заинтересовать НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине: