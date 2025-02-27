Оккупанты атаковали Харьков: в городе прозвучала серия взрывов, попадание и пострадавшие

В Харькове вечером 27 февраля прогремели взрывы во время атаки "Шахедами". Местные власти сообщили о попадании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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В Харькове в 19.56 объявили воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза атаки "Шахедов".

В 20:02 в Воздушных силах предупредили о движении ударных БПЛА в направлении Харькова. Около 20:15 в городе прогремели взрывы.

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Через несколько минут после взрывов председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в пригороде Харькова зафиксированные попадания. Кроме того, в результате очередного террора "Шахедами" есть минимум двое пострадавших.

Обратите внимание! В Харькове остается угроза атаки "Шахедов". Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в безопасных местах.

Позже Синегубов сообщил, что в результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе. Глава Харьковской ОВА предостерег, что в сторону Харькова двигается еще одна группа вражеских беспилотников, поэтому следует оставаться в укрытиях.