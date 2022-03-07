Враг убьется о стену, – Ким рассказал об обстрелах в Николаеве

Россияне уже второй раз с начала суток 7 марта атакуют Николаев. Впрочем, получают серьезный отпор от украинских защитников.

Об этом в своем телеграме сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Соответствующее сообщение он опубликовал в 9:30, перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Читайте также Действия артиллерии Николаева и защитников Харькова и Луганщины войдут в учебники, – Резников

"Прогноз" для оккупантов от Кима

Чиновник призвал местных жителей не переживать, ведь город обороняется. "Сейчас враг убьется о стену. Все видим, все работает", – подчеркнул он.

Ким призвал гражданских оставаться в укрытиях, пока работают украинские военные. "Все четко, красиво и спокойно", – сказал руководитель областной военной администрации.

Что говорит Ким об обстрелах Николаева: смотрите видео

Утром 6 марта россияне атаковали Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Как отметил городской глава Александр Сенкевич, враг целился в жилые дома.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!