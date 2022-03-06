Враг бросает в бой сотни поклонников "русского мира"

Украинские военные мужественно удерживают позицию и уничтожают врагов. Однако оккупанты бросают в бой сотни людей-поклонников "русского мира".

В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

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Из-за войны России в Украине активизировалось много сторонников "русского мира". Однако враг их не жалеет и заставляет сражаться против украинцев.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира",

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В Херсоне местный коллаборант Кирилл Стремоусов угрожает другим жителям российским заключением. Речь идет о тех, кто выступает против "русского мира". Подробности – читайте здесь.

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