Враг бросает в бой сотни поклонников "русского мира"
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные мужественно удерживают позицию и уничтожают врагов. Однако оккупанты бросают в бой сотни людей-поклонников "русского мира".
В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
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Из-за войны России в Украине активизировалось много сторонников "русского мира". Однако враг их не жалеет и заставляет сражаться против украинцев.
Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира",
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В Херсоне местный коллаборант Кирилл Стремоусов угрожает другим жителям российским заключением. Речь идет о тех, кто выступает против "русского мира". Подробности – читайте здесь.
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