Враг часами обстреливал Сумщину и Черниговщину: пограничники дали бой

Российские войска продолжают делать провокации на границах с Украиной в уже покинувших областях. Враг надеется помешать перегруппировке сил ВСУ.

Провокации рашистов на украинских границах не прекращаются. Враг обстреливает северные границы, за которые наши мужественные воины выгнали их уже давно.

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Обстрелы Сумщины и Черниговщины

Как сообщили наши пограничники, в течение суток 16 мая российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных районов Сумской и Черниговской областей.

Обстрел участка "Семеновка" на Черниговщине длился более 2 часов. Наши пограничники дали решистам бой.

Ситуация на Севере

На Сумщине была обнаружена попытка проникновения на территорию Украины вражеской разведывательно-диверсионной группы. Для того чтобы прикрыть маневр диверсантов, враг совершил обстрел, чтобы отвлечь внимание защитников страны. Планы врага были обнаружены, атака отражена.

Также оккупанты произвели ракетный обстрел одного из пограничных сел в Сумской области. Враг использовал для атаки неуправляемые боеприпасы. К счастью, пострадавших в результате ракетных обстрелов россиян нет. Фрагменты снарядов врага впоследствии были обнаружены.

Артиллерийский удар врага произошел по населенному пункту Теткино, в результате атаки врага погибли гражданские. Также ракетный удар был нанесен по населенному пункту Очкино.

Новости с фронта: коротко о главном

Спутниковая съемка показала четвертое большое место захоронения мариупольцев . Братская могила у Центрального кладбища ориентировочно появилась в начале марта.

Россияне продолжают попытки наступательных действий на Востоке, в течение суток 16 мая они шли в атаку 8 раз. Наши герои справились с выпадами врага и уничтожили как минимум 200 рашистов.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ постоянно работают над планом деблокады Мариуполя. Все данные засекречены, чтобы враг использовал планы против наших воинов.

ВСУ удается отбрасывать силы оккупантов, наши воины продвигаются в сторону государственной границы . Контрнаступление боевые действия продолжаются, наши защитники делают все, чтобы уже в ближайшее время Харьковская область была свободна от рашистов.

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