Враг дальше ведет воздушную разведку на границе с Волынью: местных просят не ходить в леса

русские войска продолжают представлять угрозу с территории Беларуси. На границе с Волынью украинские военные фиксируют воздушную разведку врага.

Противник из беспилотников ведет разведку на Волыни

Об этом сообщили в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины вечером 26 июля. Там обратились к местным жителям с просьбой не посещать леса.

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На Волынском и Полесском направлениях продолжается действие ограничения на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах республики беларусь,

– говорится в сообщении.

В командовании отметили, что враг ведет воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

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25 июля 2 вражеских беспилотника пересекли границу Украины со стороны беларуси. Они вели воздушную разведку на Волыни. Украинские защитники сбили авиацию противника. К сожалению, обломки упали на жилой дом. 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения, сейчас они в больнице.

Вооруженные Силы и другие силовые подразделения укрепляют блокпосты. В этом им помогает и местное население.

министерство обороны беларуси решило заняться закупкой тысячи мешков для транспортировки трупов. Сейчас там изучают "ценовые предложения".

В то же время в Нацгвардии отмечают, что пока не наблюдается создание ударных группировок, которые были бы способны и готовы напасть с территории беларуси.

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