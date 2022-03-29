"Враг действительно тупой": Вячеслав Чаус сообщил, что в области появляются свои "Чернобаевки"
29 марта 2022 , 12:48Читати новину українською
Источник:телеграм Черниговской ОВА
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врагов в Черниговской области, сообщил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, потери врага настолько велики, что не уступают ситуации, которая сложилась в Чернобаевке. Там защитники Украины уже 12 раз подряд разгромили вражеское войско.
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Чернобаевки на Черниговщине растут как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные Силы уничтожают очень много сил противника,
– говорит Чаус.
Он отметил, что сегодня, 29 марта, у ВСУ будет "очень много работы", подробности смогут сообщить позже.
"Верю в Бога и Вооруженные Силы Украины!", – закончил обращение Чаус.
Видеообращение Вячеслава Чауса: