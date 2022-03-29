"Враг действительно тупой": Вячеслав Чаус сообщил, что в области появляются свои "Чернобаевки"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врагов в Черниговской области, сообщил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, потери врага настолько велики, что не уступают ситуации, которая сложилась в Чернобаевке. Там защитники Украины уже 12 раз подряд разгромили вражеское войско.

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Чернобаевки на Черниговщине растут как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные Силы уничтожают очень много сил противника,

– говорит Чаус.

Он отметил, что сегодня, 29 марта, у ВСУ будет "очень много работы", подробности смогут сообщить позже.

"Верю в Бога и Вооруженные Силы Украины!", – закончил обращение Чаус.

Видеообращение Вячеслава Чауса: