За його словами, втрати ворога настільки великі, що не поступаються ситуації, яка склалася в Чорнобаївці. Там захисники України вже 12 разів поспіль розгромили вороже військо.

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Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника,

– говорить Чаус.

Він зазначив, що сьогодні, 29 березня, ЗСУ матиме "дууууже багато роботи", подробиці зможуть повідомити пізніше.

"Вірю в Бога і Збройні Сили України!", – закінчив звернення Чаус.

Відеозвернення В'ячеслава Чауса: