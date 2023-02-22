Об этом в эфире 24 Канала рассказал украинский военный, полковник СБУ и народный депутат Украины Роман Костенко. Он объяснил, что это инициатива по количеству техники и личного состава.

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"Последнее время они (россияне – 24 Канал) все-таки больше одержали локальных побед там, где мы отошли, чтобы не терять личный состав под бешеным натиском их артиллерии. Это небольшие территории, но все же инициатива в наступлении за ними. Мы сейчас работаем с обороны – такова у нас тактика", – сказал Костенко.

Какая инициатива врага: подробно по направлениям

По словам военного, на Южном направлении, в том числе вблизи Херсонской области, инициатива одинакова.

"Там река Днепр и можно просто считать, кто больше стреляет", – заметил военный.

Относительно Запорожского и Донецкого направлений инициативу перехватывает враг благодаря активности и возможности наступать, а не просто обороняться.

"Я считаю, что пока инициатива на стороне врага", – сообщил Роман Костенко.

Но, как уже отмечалось, речь идет о количестве оружия и техники.

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Украинским военным нужно оружие

Чтобы перехватить инициативу, украинским военным нужно оружие уже сейчас. Роман Костенко приводит пример: на 1900 российских танков Украина имеет 1000. И таков принцип по всем видам вооружения.

"Мы держимся, но противник имеет инициативу. Чтобы ее перехватить нам нужно большее вооружение", – еще раз подчеркнул военный.

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