Про це в ефірі 24 Каналу розповів український військовий, полковник СБУ та народний депутат України Роман Костенко. Він пояснив, що це ініціатива за кількістю техніки та особового складу.

Дивіться також Прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом: відео з полоненим вагнерівцем

"Останній час вони (росіяни – 24 Канал) все-таки більше мали локальних перемог там, де ми відійшли, аби не втрачати особовий склад під шаленим натиском їхньої артилерії. Це невеликі території, але все ж ініціатива в наступі за ними. Ми працюємо зараз з оборони – така у нас тактика", – сказав Костенко.

Яка ініціатива ворога: детально за напрямками

За словами військового, на Південному напрямку, зокрема поблизу Херсонської області, ініціатива однакова.

"Там річка Дніпро і можна просто рахувати хто більше стріляє", – зауважив військовий.

Щодо Запорізького та Донецького напрямків, то ініціативу перехоплює ворог завдяки активності і можливості наступати, а не просто оборонятися.

"Я вважаю, що поки ініціатива є на боці ворога", – повідомив Роман Костенко.

Але, як відзначалося попередньо, це про кількість зброї та техніки.

Роман Костенко про ситуацію на фронті: дивитись відео

Українським військовим треба зброя

Аби перехопити ініціативу, українським військовим треба зброя вже зараз. Роман Костенко наводить приклад: на 1900 російських танків, Україна має 1000. І такий принцип по всім видам озброєння.

"Ми тримаємося, але противник має ініціативу. Щоб її перехопити нам треба більше озброєння", – ще раз наголосив військовий.

Військова техніка для України: що відомо