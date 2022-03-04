Враг до сих пор незаконно удерживает в заложниках работников ЧАЭС
Источник:Офис генпрокурора
Российские уже ядерные террористы захватили Чернобыльскую АЭС. Оккупанты до сих пор незаконно удерживают в заложниках работников электростанции.
Российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день масштабного наступления на Украину.
Внимание У российских военных отбита память о трагедии на ЧАЭС, – Зеленский
В первый же день войны русские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Сейчас они незаконно удерживают персонал ЧАЭС,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Там добавляют, что из-за передвижения тяжелой вражеской техники нарушили верхний слой почвы на загрязненных территориях. В воздух поднялась радиоактивная пыль.
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