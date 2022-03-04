Враг до сих пор незаконно удерживает в заложниках работников ЧАЭС

Российские уже ядерные террористы захватили Чернобыльскую АЭС. Оккупанты до сих пор незаконно удерживают в заложниках работников электростанции.

Российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию ​​в первый день масштабного наступления на Украину.

Внимание У российских военных отбита память о трагедии на ЧАЭС, – Зеленский

В первый же день войны русские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Сейчас они незаконно удерживают персонал ЧАЭС,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что из-за передвижения тяжелой вражеской техники нарушили верхний слой почвы на загрязненных территориях. В воздух поднялась радиоактивная пыль.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!