Враг дважды ударил по Краматорску: попал по многолюдному кафе

Российские захватчики вечером 27 июня совершили очередное военное преступление. Так, оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Краматорску в Донецкой области.

Один из ударов они нанесли по общепиту в центре города. В результате удара пострадали среди гражданских.

Смотрите также Мощности у них есть, – Гуменюк объяснила затишье перед массированными атаками оккупантов

Оккупанты обстреляли Краматорск

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального марафона сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску. По его словам, данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются, а на месте событий развернули оперативный штаб.