Враг движется в разных направлениях, но украинцы мужественно борются, – мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя заявил, что россияне движутся в разных направлениях. Однако украинские защитники мужественно борются с врагом.

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в ночь на 2 марта записал видеообращение. В нем рассказал о текущей ситуации в городе и борьбе украинских защитников за родную землю.

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Враг движется в разных направлениях

Наш враг движется в разных направлениях. Но мне нравится то настроение, которое есть у наших военных,

– отметил Бойченко.

Он отметил, что в глазах защитников он видит мужество, а в сердцах – злость к тем, кто пришел на нашу землю и хотят отнять у нас будущее.

Мэр также поблагодарил всех мариупольцев за все, что они делают. "Каждый на своем месте – рабочие коммунальной службы, медицины и мирные жители. Мы ценой нашего героизма делаем все, чтобы сохранить для наших детей и их будущее", – добавил Бойченко.

Напомним, 1 марта город получил удар – "Градов" и ракет, которые прилетели в жилые массивы. Россияне обстреляли Левый берег и кировский жилой массив. В больницах находятся 128 человек. Вечером там восстановили электроснабжение и мобильную связь.

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