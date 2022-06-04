Враг гатив из "Точки-У" по Лисичанску, Краматорску, Бахмуту, а из артиллерии – по Святогорску

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские населенные пункты из разного оружия. Так, 4 июня под обстрелом оказался ряд населенных пунктов в Луганской и Донбассе.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, враг гатив из ракетного комплекса "Точка-У", а также применял артиллерию.

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Где было неспокойно

Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов:

Бахмут,

Краматорск,

Константиновка,

Лисичанск.

Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар. На Лиманском направлении враг применил артиллерию поблизости:

Святогорская,

Стародубовки,

Николаевка.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов:

Северодонецк,

Лисичанск,

Устиновка,

Белая Церковь.

Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

В Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

А в районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

Российские кафиры, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Обстрел Святогорской лавры

Российские оккупанты совершили обстрел Святогорской лавры. В желании уравнять Донбасс с землей они готовы жечь даже святыни.

Эта деревянная церковь Украина построила после восстановления независимости на месте предыдущего скита. Символично, что предыдущую святыню разрушили советские власти.

Церковь, где возник пожар, расположена в селе Татьяновка. Вблизи села находится переправа через Северский Донец, за которую идут горячие бои.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрушение скита, освящённого еще в 1912 году, и напомнил о попадании снарядов прямо в монашеские кельи. По его словам, российские кафиры прекрасно осознают, куда направлены их снаряды. Россияне знают о том, что на территории Святогорской лавры от боевых действий скрываются 300 мирных украинцев, 60 из которых – дети и даже младенцы.

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