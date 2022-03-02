Враг готовится в ближайшее время запустить информационно-психологическую операцию – Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить информационно-психологическую операцию. Враг постарается сеять хаос и панику.

В Генштабе ВСУ рассказали, что целью информационно-психологической операции с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. К счастью, России не удается достичь поставленных целей.

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По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию,

– говорится в сообщении.

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