Враг готовится к наступлению на Харьков – Генштаб

Идет десятый день войны России против Украины. Враг готовится к наступательным действиям в направлении Харькова.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Наступление состоится с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

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Какая ситуация в Харькове

Харьков продолжает оставаться горячим направлением. Всю ночь враг продолжал бомбардировку. В результате 40 жилых домов вспыхнули.

Но бойцы Вооруженных Сил Украины продолжают смело защищать Украину и обезвреживать вражеские войска. Так, наши ребята полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк врага. А подразделения Вооруженных Сил Украины под Харьковом перешли к контрнаступлению.

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