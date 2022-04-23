Враг хочет нарастить темпы наступления и оцепить украинских защитников в зоне ООС
23 апреля 2022 , 18:33Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российский враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Согласно информации, Россия пытается увеличить темпы проведения операции на Востоке Украины.
К теме Оккупанты готовятся к наступлению и перебрасывают на восток Украины все войска из Беларуси
Известно, что их цель – окружить группировку Объединенных сил. А также установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.Важно! Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. 21 апреля 2022 года они отразили 10 вражеских атак и уничтожили кучу техники захватчиков. Также украинские бойцы успешно ликвидируют личный состав оккупационных войск.
Интересно – Может ли Япония силой отобрать Курилы у России: ответ посла Украины: видео