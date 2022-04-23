Враг хочет нарастить темпы наступления и оцепить украинских защитников в зоне ООС

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российский враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Согласно информации, Россия пытается увеличить темпы проведения операции на Востоке Украины.

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Известно, что их цель – окружить группировку Объединенных сил. А также установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

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