Враг хочет полностью нас уничтожить, – Епифаний не верит в перемирие на Пасху

Всеукраинский совет церквей обратился с просьбой о прекращении обстрелов со стороны российских оккупантов в период Пасхи. Однако это вряд ли произойдет.

Такое мнение озвучил глава ПЦУ митрополит Епифаний в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

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Епифаний констатировал, что враг пытается полностью уничтожить украинцев.

И меня удивляет одно: те, кто называет себя христианами, даже в такие священные дни для каждого христианина совершают зверства. Мы слышим, что практически каждый день и каждый час гибнут мирные жители, в том числе дети. Было бы хорошо, если бы на время празднования Пасхи перемирие состоялось,

– сказал митрополит.

Однако, как констатировал Епифаний, "враг не учитывает какие-либо праздники и продолжает наступать для того, чтобы взять нас в плен Но мы сильны духовно и будем сражаться дальше. Я убежден, что непременно победа будет на нашей стороне".

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В канун Пасхи Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине.