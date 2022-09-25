России сейчас очень важно остановить боевые действия, в частности, наступление ВСУ: как кремль планирует это сделать

Армия россиян вынуждена сдавать позиции из-за блестящих атак Вооруженных Сил Украины. Государство-агрессор хочет поскорее закончить боевые действия.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал проведение на оккупированных территориях псевдореферендумов. По его мнению, россии сейчас важнее закончить войну, чем присоединить украинские земли.

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Присоединение украинских территорий через "референдумы" – не главная цель россии

Жданов посоветовал людям на ВОТ "залечь на дно" и не выходить на улицу, если они не хотят участвовать в "референдуме" и не желают сталкиваться с российскими боевиками.

Также военный эксперт назвал псевдоголосование о присоединении к России "разменной монетой". Государство-террорист предпочло бы сесть за стол переговоров и закончить войну, потому что терпит постоянные поражения. По его словам, оглашение результатов "референдума" не сразу будет означать присоединение украинских территорий к россии, потому что за это решение должна будет проголосовать еще государственная дума.

Включение этих регионов в состав россии будет "предметом торга" и попытаюсь заставить Украину возобновить переговоры об урегулировании этой войны.

– заявил Жданов.

Будет ли мобилизовать государство-агрессор людей на ВТО

По мнению аналитика, россия вряд ли будет проводить мобилизацию на оккупированных территориях. Жители неподконтрольных Украине областей не являются гражданами россии. Призыв может их только разозлить и еще больше настроить против враждебного государства.

Давать оружие тем, кто имеет проукраинскую позицию – самоубийство. Это то же самое, что вооружить партизанский отряд,

– сказал эксперт.

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Стратегическая инициатива в руках Украины

Олег Жданов отметил, что Украине без нужды садиться за стол переговоров, потому что у нашего государства в руках "стратегическая инициатива". Мы должны победить россия на поле боя и начать диалог на наших условиях.

Напомним, недавно эксперт объяснил, насколько опасны иранские дроны, использующие россия. Он рассказал, как они повлияют на ситуацию на фронте.

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