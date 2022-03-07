Враг имеет по меньшей мере по 2 батальона в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ситняках

Украинский народ двенадцатые сутки героически противостоит российскому военному вторжению. Однако враг не отступает, а на некоторых направлениях – атакуют ракетами. Также подтягиваются новые батальоны.

В частности, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева.

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В Полесском направлении российские войска также сосредотачивают усилия на окружении Киева.

По данным ВСУ российские войска расположились в окрестностях Киева:

в районе Гостомеля – до 2 батальонов;

в районе Бучи – до 3 батальонов, усиленных танковыми подразделениями;

в районе Бородянки – до 2 батальонов;

в районе Ситняков – до 2 батальонов.

К слову, в Киевской области по состоянию на 7 марта продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреливают жилые дома и инфраструктуру. Террористы накапливают свои войска и технику.

Самые опасные направления в Киевской области:

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Макаров,

север Вышгородского района.