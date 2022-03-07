Враг имеет по меньшей мере по 2 батальона в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ситняках

7 марта 2022 , 13:06
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинский народ двенадцатые сутки героически противостоит российскому военному вторжению. Однако враг не отступает, а на некоторых направлениях – атакуют ракетами. Также подтягиваются новые батальоны.

В частности, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева.

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В Полесском направлении российские войска также сосредотачивают усилия на окружении Киева.

По данным ВСУ российские войска расположились в окрестностях Киева:

  • в районе Гостомеля – до 2 батальонов;
  • в районе Бучи – до 3 батальонов, усиленных танковыми подразделениями;
  • в районе Бородянки – до 2 батальонов;
  • в районе Ситняков – до 2 батальонов.

К слову, в Киевской области по состоянию на 7 марта продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреливают жилые дома и инфраструктуру. Террористы накапливают свои войска и технику.

Самые опасные направления в Киевской области:

  • Житомирская трасса,
  • Буча – Ирпень – Гостомель,
  • Макаров,
  • север Вышгородского района.

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Автор: Марія Бондар