Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг использовал почти весь комплект ракетных комплексов и ракет.

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Речь идет в частности о крылатых ракетах морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", которые были использованы в ходе первых двадцати суток войны.

В Генштабе предупредили, что из-за такого дефицита, враг скорее всего будет продолжать использовать оружие неизбирательного действия.

Напомним, ранее Арестович отметил, что сил и средств в России не хватит даже до середины апреля, это означает, что оккупанты однозначно будут пытаться окапываться и держать оборону.

Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против России на временно оккупированных территориях: