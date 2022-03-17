Згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, ворог використав майже весь комплект ракетних комплексів та ракет.

Читайте також 30% живої сили, зброї і техніки: ЗСУ завдали значних втрат ворогу біля Харкова та Ізюма

Що відомо про втрати ворога

Мовиться зокрема про крилаті ракети морського базування "Калібр" та оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які були використані у ході перших двадцяти діб війни.

У Генштабі попередили, що через такий дефіцит, ворог найімовірніше продовжуватиме використовувати зброю невибіркової дії.

Нагадаємо, раніше Арестович зазначив, що сил та засобів в Росії не вистачить навіть до середини квітня, це означає, що окупанти однозначно намагатимуться окопуватись та тримати оборону.

Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти Росії на тимчасово окупованих територіях: