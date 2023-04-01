Оккупанты чувствуют "голод" боеприпасов: Гуменюк анонсировала хорошие новости относительно Кинбурнской косы
Украинские воины держат под огневым контролем Кинбурнскую косу и наносят по вражеским позициям систематические удары. Следовательно, оккупанты уже чувствуют снарядный "голод" на этой территории.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, враги уже не могут восполнять свои резервы на Кинбурнской косе.
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Количество обстрелов уменьшилось
О нехватке боеприпасов захватчиков свидетельствует, в частности, сокращение количества обстрелов по населенным пунктам Николаевщины.
Наша продуктивная работа на Кинбурнской косе имеет хорошие результаты, в частности, за минувшие сутки ни одного обстрела даже в акватории Днепро-Бугского лимана не было, – сообщила Гуменюк.
Она добавила, что Силы обороны пытаются брать под контроль не только части самого полуострова, но и соединение с материком – там, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения.
Руководительница также рассказала, что после отработки ВСУ западная часть Кинбурнской косы уже достаточно безлюдна. В то же время ближе к материковой части Украины оккупанты "еще прячутся за местным населением".
Тем не менее, работа украинских воинов на Кинбурнской косе продолжается.
"Уверена, что очень скоро мы сможем говорить об очень положительных результатах", – отметила Гуменюк.
Россия несет бешеные потери в Украине
Каждый день наши защитники и защитницы приближают победу Украины. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 630 бойцов врага. А с самого начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась в общей сложности на 173 990 оккупантов.
Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
Кроме личного состава противник теряет также много техники. В частности, с 24 февраля ВСУ ликвидировали:
- танков – 3616;
- боевых бронированных машин – 6981;
- артиллерийских систем – 2 683;
- РСЗО – 527;
- средства ПВО – 279;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей /катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528;
- специальной техники – 296;