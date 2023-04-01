Оккупанты чувствуют "голод" боеприпасов: Гуменюк анонсировала хорошие новости относительно Кинбурнской косы

Украинские воины держат под огневым контролем Кинбурнскую косу и наносят по вражеским позициям систематические удары. Следовательно, оккупанты уже чувствуют снарядный "голод" на этой территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, враги уже не могут восполнять свои резервы на Кинбурнской косе.

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Количество обстрелов уменьшилось

О нехватке боеприпасов захватчиков свидетельствует, в частности, сокращение количества обстрелов по населенным пунктам Николаевщины.

Наша продуктивная работа на Кинбурнской косе имеет хорошие результаты, в частности, за минувшие сутки ни одного обстрела даже в акватории Днепро-Бугского лимана не было, – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что Силы обороны пытаются брать под контроль не только части самого полуострова, но и соединение с материком – там, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения.

Руководительница также рассказала, что после отработки ВСУ западная часть Кинбурнской косы уже достаточно безлюдна. В то же время ближе к материковой части Украины оккупанты "еще прячутся за местным населением".

Тем не менее, работа украинских воинов на Кинбурнской косе продолжается.

"Уверена, что очень скоро мы сможем говорить об очень положительных результатах", – отметила Гуменюк.

Россия несет бешеные потери в Украине

Каждый день наши защитники и защитницы приближают победу Украины. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 630 бойцов врага. А с самого начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась в общей сложности на 173 990 оккупантов.

Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.

Кроме личного состава противник теряет также много техники. В частности, с 24 февраля ВСУ ликвидировали: