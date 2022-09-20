Враг с авиации ударил по многоэтажке в Бахмуте: под завалами могут быть люди

Российские военные снова нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами дома могут находиться люди.

Российские захватчики продолжают использовать привычные для себя методы. Если они не могут захватить определенную территорию, то буквально сравнивают ее с землей. Так, оккупанты уже неоднократно наносили ракетные удары по Бахмуту.

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Три подъезда обрушились

Как отметил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, авиаудар враги нанесли около 01:00. оккупанты попали в многоэтажный дом.

Известно, что в результате атаки обрушились три подъезда многоэтажки. По предварительным данным, под завалами могут оставаться двое жильцов дома. Глава ОВА отметил, что на месте происшествия уже работают спасатели.

Последствия авиаудара по многоэтажке в Бахмуте: смотрите видео

Журналист Денис Казанский выложил фото из Бахмута. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление россии.

В Бахмуте "защитники русскоговорящего населения" нанесли удар по жилой многоэтажке, в результате чего обрушился целый подъезд,

– написал он.

Казанский также добавил, что именно такой выглядит "помощь Донбассу", которую оказывает путин. Диктатор ежедневно бессмысленно уносит жизни у мирных жителей региона, прикрываясь их якобы спасением.



Авиаудар по Бахмуту уничтожил целый подъезд многоэтажки / Фото из телеграмма Казанского

По словам Кириленко, накануне вечером в общине враг обстрелял Хромово. В результате пострадал один человек.

Продолжали открывать огонь оккупанты по Донецкому и Горловскому направлениям. Ночью неспокойно было в Северске. Разрушениям подверглись по меньшей мере два частных дома. Что касается пострадавших, соответствующей информации еще не было.

Обстреляли захватчики также старую часть Авдеевки ночью, а к утру взялись еще и за центральную. По предварительной информации, обошлось без жертв. Около 00:30 атаковали Богоявленку Угледарской общины. Что касается разрушений, то их объемы устанавливают.

Почему врагу важен Бахмут

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что после саммита ШОС путин отметил "освобождение" Донецкой области. А это значит, что для российских захватчиков ее захват стоит в первой позиции приоритетов.

Именно поэтому, уверен он, враг активизировал штурмовые действия вблизи Бахмута. Там у оккупантов группировка войск, которая хотя бы частично может похвастаться способностью идти в бой. А это значит, что россия будет пытаться добиться хотя бы каких-либо успехов на фронте.

Не исключено, что оккупанты попытаются сделать подарок путину ко дню рождения. Мол, захват территорий сможет хоть как-то выровнять тот позор, который испытала "вторая армия мира" во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

В то же время для украинской армии увеличение активности врага вблизи Бахмута выгодно. Оккупанты хоть и доставляют немало хлопот своими атаками, но они еще и допускают ошибки. Поэтому для ВСУ открываются определенные перспективы по другим направлениям, которые захватчики даже не прикрывают.

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