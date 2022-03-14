Враг из "Градов" обстрелял улицы Авдеевки: есть погибшие и раненые

Российские убийцы 14 марта открыли огонь по улицам Авдеевки. Они повредили дома, ранили и убили людей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в 14.45. Враг использовал ракетную систему залпового огня "Град".

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"В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают гражданам", – отметили в Нацполиции.



Последствия обстрелов в Авдеевке / Фото Нацполиции

Обстрелы 13 марта

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что оккупанты 13 марта ударили из ракетного комплекса "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины. Также обстреляли Очеретинскую общину Донецкой области. Кроме этого, много поврежденных домов в Каменце, но из-за интенсивности боев точную информацию пока установить невозможно.