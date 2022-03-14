Про це повідомили в Національній поліції України о 14:45. Зазначили, що ворог використав ракетну систему залпового вогню "Град".

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"Внаслідок ворожого обстрілу є поранені та загиблі. Поліцейські документують наслідки обстрілів і допомагають громадянам", – зазначили у Нацполіції.



Наслідки обстрілів в Авдіївці / Фото Нацполіції

Обстріли 13 березня

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що окупанти 13 березня вгатили з ракетного комплексу "Точки-У" в напрямку мирного населення Авдіївської громади. Також обстріляли Очеретинську громаду на Донеччині. Крім цього, є багато пошкоджених будинків у Кам'янці, але через інтенсивність боїв точну інформацію наразі встановити неможливо.