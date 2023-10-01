Враг массированно атаковал Черкасчину дронами: в результате прилета в Умани вспыхнул пожар

В ночь на 1 октября оккупанты массированно атаковали Черкасскую область "Шахедами". К сожалению, не обошлось без попаданий.

Захватчики попали по промышленной инфраструктуре в Умани. Вспыхнул пожар, сообщил глава Черкасской ОВА.

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Оккупанты ударили по складам, в частности, с зерном

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В результате (атаки – 24 Канал) возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно. Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу,

– отметил Игорь Табурец.

Чиновник добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Кроме того, правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Оккупанты ударили по Умани / Фото с телеграма начальника ОВА, ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасатели укротили пламя на общей площади более 3000 квадратных метров. Привлекали 11 единиц техники, 52 человека личного состава. По предварительным данным, травмирован один человек. Его доставили в лечебное учреждение.

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Коротко, что уже известно о последствиях ночной атаки агрессора