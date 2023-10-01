Враг массированно атаковал Черкасчину дронами: в результате прилета в Умани вспыхнул пожар
Источник:Игорь Табурец
В ночь на 1 октября оккупанты массированно атаковали Черкасскую область "Шахедами". К сожалению, не обошлось без попаданий.
Захватчики попали по промышленной инфраструктуре в Умани. Вспыхнул пожар, сообщил глава Черкасской ОВА.
Важно Россия запустила несколько групп "Шахедов": в ряде регионов раздавались взрывы, работала ПВООбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Оккупанты ударили по складам, в частности, с зерном
В результате (атаки – 24 Канал) возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно. Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу,
– отметил Игорь Табурец.
Чиновник добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Кроме того, правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.
Оккупанты ударили по Умани / Фото с телеграма начальника ОВА, ГСЧС
В ГСЧС отметили, что спасатели укротили пламя на общей площади более 3000 квадратных метров. Привлекали 11 единиц техники, 52 человека личного состава. По предварительным данным, травмирован один человек. Его доставили в лечебное учреждение.
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Коротко, что уже известно о последствиях ночной атаки агрессора
- Оккупанты также атаковали дронами Кривой Рог. К сожалению, произошли попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушение. Возник пожар.
- В Николаевской области есть попадание в складские помещения. Информация о пострадавших не поступала.
- В ОК "Юг" сообщили, что южные регионы снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Оккупанты пытались путать маршруты, максимально нагружать нашу систему ПВО. Удалось сбить как минимум 15 "Шахедов", 14 из них на Одесчине, еще 1 – на Николаевщине.
- Отметим, что ночью Воздушные силы ВСУ сообщали сразу о нескольких группах вражеских дронов-камикадзе "Шахед".
- Кроме того, российские военные в очередной раз атаковали ракетами Харьков и Запорожье.