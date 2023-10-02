Враг массированно обстреливает Херсон: есть попадания, пострадали дети и патрульные – ужасные кадры

Российские оккупанты с утра 2 октября обстреливают Херсонщину. Есть раненые и многочисленные разрушения зданий и других гражданских объектов, в том числе собора.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Также руководитель городской военной администрации Роман Мрочко отметил, что россияне попали по объекту транспортной инфраструктуры.

Смотрите также Оккупанты сбросили с дронов взрывчатку на дома в Херсоне: в огненной ловушке оказались трое детей

По его данным, предварительно есть раненые. В то же время, информация уточняется.

Впоследствии в ОВА уточнили, что враг обстрелял транспортное предприятие около 10:00. Предварительно пострадали два человека.

Враг накрывает огнем Херсонщину: видео

Отмечают, что в ходе сегодняшних обстрелов повреждены жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи.

Среди пострадавших – дети

"В результате ночных ударов по городу пострадала семья. В больницу доставили двух сестричек, 12 и 13 лет. У старшей – ранение живота средней степени тяжести, у младшей – острая реакция на стресс. Их 39-летней матери медпомощь оказали на месте", – отметил глава региона.

Последствия обстрелов / Фото Херсонской ОВА

Кроме того, оккупанты обстреляли Золотую Балку. В результате атаки получила ранение 59-летняя местная жительница, ее госпитализировали.

Затем в ОВА опубликовали еще одно видео последствий сегодняшнего обстрела населенных пунктов Херсонской области. В видео местные жители рассказали, что им пришлось пережить. Люди напуганы, растеряны, говорят, что успели взять с собой только документы, даже не успели одеться, чтобы поскорее покинуть дома.

Очевидцы рассказали об обстреле россиян: видео

Что известно о пострадавших

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что во время утренних обстрелов спецназовцам КОРД удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавший был передан врачам. Его состояние критическое.

Также под огонь попало авто патрульной полиции.

Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии,

– рассказал Клименко.

В результате обстрела ранены полицейские / Фото с тг-канала Клименко

Он также уточнил, что по состоянию на 11:00 утра известно о четвертом пострадавшем. Он получает помощь врачей. Его травмы не тяжелые.

Враг чуть ли не каждый день накрывает огнем Херсонщину