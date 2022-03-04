Враг медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока

Закончились восьмые сутки противостояния Украинского народа российскому военному вторжению За это время оккупационные войска понесли существенные потери и как следствие – начали откладывать вторжение в отдельные регионы Украины.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на полночь 3 марта, сообщает 24 канал.

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Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.

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