Враг медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока
4 марта 2022 , 01:01Читати новину українською
Закончились восьмые сутки противостояния Украинского народа российскому военному вторжению За это время оккупационные войска понесли существенные потери и как следствие – начали откладывать вторжение в отдельные регионы Украины.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на полночь 3 марта, сообщает 24 канал.
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Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.
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