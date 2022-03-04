Про це йдеться в оперативному зведені Генерального штабу Збройних Сил України, станом північ 3 березня, повідомляє 24 канал.

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Ворог зволікає із висадкою

Генштаб Збройних Сил України наголосив, що російські окупанти прагнуть відтягнути частину сил тамтешніх захисників.

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока, проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок,

– йдеться у повідомлені.

Раніше Олексій Арестович зазначив, що Одеса тримається і готова зустрічати ворога у повній бойовій готовності. Водночас колишній представник президента України в Криму Борис Бабін наголосив, що росіяни можуть захопити цивільні судна, аби під їхнім прикриттям зайти в Одесу.

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