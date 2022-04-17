Враг может готовиться к высадке десанта в Мариуполе, – Маляр

Российские военные не оставляют надежд захватить Мариуполь, который больше месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе.

Информация о высадке десанта проверяется

О риске высадки российского десанта в Мариуполе рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заявила, что в настоящее время информация проверяется.

Достойно внимания Российские оккупанты штурмовали порт в Мариуполе

Нами проверяется информация, что возможно враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется,

– подчеркнула она.

Заметим, что Генштаб также предупредил, что существует возможность того, что россияне готовят высадку десанта из моря.

Россияне совершали штурмовые действия в районе морского порта

Заместитель Алексея Резникова сообщила, что в течение суток россияне нанесли авиационные удары по Мариуполю. Оккупанты совершали штурмовые действия в районе морского порта.

Маляр отметила, что Мариуполь стоит, и Вооруженные Силы Украины мощно осуществляют оборону. Она добавила, что город – щит для Украины, не позволяющий россиянам пройти вглубь страны.

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