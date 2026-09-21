Россияне могут запустить бензиновые "Шахеды" к западу от Киева из-за непогоды

Российские оккупанты, вероятно, готовят очередную атаку беспилотниками с использованием "обычных" бензиновых "Шахедов" на территории к западу от Киева. Враг стремится воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, чтобы обойти украинские средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает военный эксперт по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram.

Каковы возможные планы россиян на новый обстрел?

Противник вновь пытается применить тактику использования классических бензиновых дронов-камикадзе в условиях ухудшения погоды.

Непогода существенно затрудняет визуальное обнаружение целей и работу мобильных огневых групп на земле.

Именно поэтому оккупанты будут пытаться прокладывать маршруты атакующих БПЛА через территории к западу от столицы, рассчитывая на снижение эффективности украинской обороны.

Обратите внимание! Атака российскими дронами различных типов, а также УАБами и другими средствами воздушного нападения продолжается почти непрерывно. О том, куда движутся БПЛА, читайте в хронологии 24 Канала.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали об особенностях противодействия вражеским дронам-камикадзе в сложных метеорологических условиях.

В целом же Россия начала применять против украинских городов новый тип реактивных беспилотников "Герань-4 Seeker". Эти дроны способны разгоняться до 500 километров в час и подниматься на высоту до 8 километров, что затрудняет их перехват.