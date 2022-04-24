Враг на Херсонщине устраивает "фейковые шоу": ездит на танках с украинскими флагами
Источник:фейсбук Оперативного командования "Юг"
Российские оккупанты устраивают "фейковые шоу" на Херсонщине. Так, на окраину поселка Грозовое выехали вражеские танки с украинскими флагами.
Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг хотел сымитировать присутствие подразделений ВСУ на оккупированных им территориях.
Важно Россия хочет свернуть военную кампанию после захвата Донбасса, – Арестович
Однако сразу после этого оккупанты обстреляли гражданские объекты, создав фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области.
Подчеркиваем: защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями,
– подчеркнули в Оперативном командовании "Юг".
Кроме того, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины враг продолжает психологическое давление на мирное население, проводит пропагандистские мероприятия по агитации населения на сопротивление украинским властям и созданию псевдореспублик, дискредитируют Вооруженные Силы Украины фейковыми вбросами, обстреливают гражданские объекты.
ВСУ понемногу освобождают Херсонщину
За прошедшие сутки на Херсонщине российские оккупанты попытались активизироваться. Однако никакого успеха враг не имел. В то же время ВСУ освободили сразу 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.
Украинским героям удалось уничтожить 74 оккупанта и 13 единиц техники. Речь идет о:
- 2 танках;
- системе реактивного залпового огня;
- 6 единицах бронированной и инженерной техники;
- 4 БПЛА-разведчиках.
Актуально – Безумные потери россиян в Украине: смотрите видео