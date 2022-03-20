Враг начал замену воинских подразделений на подразделения "Росгвардии" и полиции в Херсоне
Источник:Генштаб ВСУ
Во временно захваченном Херсоне враги начали заменять воинские подразделения. Вместо них туда прибывают отряды "Росгвардии" и полиции.
Вероятно, вновь прибывшие служащие будут бороться с сопротивлением украинцев оккупации их города. Ведь притеснениями гражданских они эффективно занимаются даже в своей стране.
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Данные о замене подразделений получила украинская разведка. Их обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ 20 марта.
Такие действия Кремля могут свидетельствовать о том, что там не ожидают, что захватчиков будут выбивать из города наши защитники. Однако в Херсоне жители уверенно отстаивают свои проукраинские позиции, поэтому Россия решила пойти по привычной для нее формуле – репрессии в сочетании с сотнями силовиков.
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