Враг начнет бояться: как сопротивляться, если вы на оккупированной территории
Временная оккупация не означает, что врагам нельзя нанести ущерб без военных действий. Обычные украинцы, оказавшиеся на соответствующих территориях, могут эффективно вызывать у российских захватчиков чувство страха.
В Центре национального сопротивления дали советы людям, оказавшимся на временно оккупированных территориях. В первую очередь, такие украинцы должны четко принять решение, к какому именно виду сопротивления они присоединяются.
Обратите внимание В Украине заработал официальный сайт Центра национального сопротивления
Гражданское сопротивление – это все то, что мы видим каждый день по телевидению, к чему очень эффективно присоединяются жители временно оккупированных территорий – акции гражданского неповиновения, митинги.
Непубличное сопротивление – очень эффективный саботаж на любом месте работы. В то же время он невозможен, если вы участвовали в акциях гражданского неповиновения, ведь в таком случае о вас знает оккупант и вы уже являетесь его врагом.
Как выработать у оккупантов ощущение неуверенности и страха
Прежде всего гражданское население для того, чтобы деморализовать противника, не должно никоим образом с ним работать. То есть нельзя:
- оказывать помощь оккупанту;
- общаться с представителями оккупационной "власти".
У оккупанта должно быть полное чувство одиночества на территории и враждебного населения вокруг него.
Как использовать методы саботажа
Только профессионалы на местах лучше знают, как нанести вред оккупантам.
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Работники администраций
Представители местной власти являются очень эффективным элементом сопротивления. Обычный работник администрации, который, например, 20 лет рутинно выполняет свою работу, может саботировать процессы и решения, происходящие в его органе самоуправления и на которые он оказывает влияние.
К примеру, можно проводить множество совещаний, один документ согласовывать во всех отделах и максимально затянуть процесс принятия решения и выделения денег – это сильно усложнит работу оккупационных "администраций".
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Медики
Медики могут как помогать подполью, так и причинять вред оккупантам, о котором россияне сразу не смогут догадаться.
Важно – чтобы ваши умышленные действия против врага ни в коем случае не могли доказать.
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Коммунальщики и представители СТО
Представители коммунальных служб могут повлиять на водоотвод и электроснабжение. Специалисты СТО также прекрасно понимают, как сделать ремонт авто так, чтобы оно быстро вышло из строя.
Как не разоблачить себя
Для того чтобы максимально обезопасить себя, сопротивляясь врагу – у вас должна быть четкая и заранее сформированная легенда. Вы должны ее всегда соблюдать.
Также важно всегда быть готовыми к задержанию или допросу. На вопросы должны быть четкие ответы. Только вместе победим оккупанта!Подробнее о методах национального сопротивления – читайте по ссылке.
Как сопротивляться, если вы на оккупированной территории: смотрите видео